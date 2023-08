Eyja á sviði sannleikans

Sýningin "INSULA CAMPO VERITÀ or: An island in the field of truth" opnar í Verksmiðjunni á Hjalteyri 5 ágúst 2023

Fjölbreyttur hópur listamanna, hönnuða, rithöfunda, og sýningarstjóra frá sex mismunandi Evrópulöndum hafa komið saman í Verksmiðjunni Hjalteyri í þeim tilgangi að ímynda sér veröld án kapítalískrar hugmyndafræði. Þau vinna saman að því að skapa útópískan smáheim sem ögrar grundvallaratriðunum í því umhverfiseyðandi neyslukerfi sem við lifum og hrærumst í. Verkefnið er 3 vikna félagsleg tilraun og myndlistarsýning þar sem hópurinn mun búa saman í verksmiðjunni þar sem þau deila hugmyndafræði sinni og lífspeki, fara í gönguferðir, taka þátt í pólistískum umræðum og setja upp sýningu. Þau munu vinna með nærsamfélagið og umhverfi Hjalteyrar, afla sér fæðu með fiskveiðum og lifa á landsins gæðum, um leið og þau fylgja eftir siðfræði tilraunastarfseminnar.

Sýningin og koma listafólksins er styrkt af Uppbyggingarsjóði, Hörgársveit og Franska sendiráðinu

Verksmiðjan á Hjalteyri er sýningar- og verkefnarými stofnað 2008 í gömlu síldarverksmiðjunni á Hjalteyri. Aðaláhersla er lögð á alþjóðlega samtímalist, kvikmyndir, vídeólist, tónlist en einnig námskeið listaskóla.